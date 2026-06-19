FFW Schwalmtal: Drei Mülltonnen entlang der ehemaligen Bahntrasse in Brand geraten
Schwalmtal (ots)
Am Donnerstagmorgen, den 18. Juni 2026, wurde der Löschzug Amern der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal um 06:32 Uhr zu einem Kleinbrand im Bereich der ehemaligen Bahntrasse zwischen Kockskamp und Kampweg alarmiert.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten auf dem Radweg entlang der ehemaligen Bahntrasse drei Haushaltsmülltonnen. Betroffen waren eine Gelbe Tonne sowie zwei Altpapiertonnen. Teile der Mülltonnen waren bereits abgebrannt und das Feuer weitgehend erloschen.
Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte die Brandstellen auf verbliebene Glutnester.
Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Einsatzstellen an die Polizei übergeben. Diese hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Schwalmtal, den 19. Juni 2026
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