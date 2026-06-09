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FFW Schwalmtal: Löschzug Waldniel übt Brandbekämpfung auf Reststoffverwertungsanlage

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Schwalmtal (ots)

Am vergangenen Samstag, dem 06. Juni 2026, führte der Löschzug Waldniel seine diesjährige Jahresübung auf dem Gelände der Reststoffverwertungsanlage RVA Waldniel e.K. durch. Die Einsatzkräfte wurden hierzu mit dem Stichwort "F2 - Mittelbrand" alarmiert.

Nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass es zu einer Rauchentwicklung aus einem Haufen gelagerter Reststoffe gekommen war. Unter realitätsnahen Bedingungen wurden die erforderlichen Maßnahmen zur Brandbekämpfung eingeleitet.

Im Mittelpunkt der rund zweistündigen Übung standen das schnelle und koordinierte Vorgehen unter Atemschutz, die Einrichtung einer Riegelstellung zum Schutz angrenzender Bereiche sowie die Zusammenarbeit mit dem Betreiber der Anlage. Zur Brandbekämpfung setzten die Einsatzkräfte ein Wenderohr über die Drehleiter sowie einen Wasserwerfer am Boden ein. Dadurch konnten verschiedene Einsatzmöglichkeiten bei Bränden auf weitläufigen Lagerflächen praxisnah trainiert werden.

Zur Unterstützung der Einsatzleitung erfolgte zudem die Erkundung der Einsatzstelle mittels Drohne. Die gewonnenen Luftbilder wurden in Echtzeit in den Einsatzleitwagen übertragen und ermöglichten eine umfassende Lagedarstellung sowie eine zielgerichtete Einsatzführung.

Nach rund zwei Stunden konnte die Übung erfolgreich beendet werden. Die Übungsleitung zeigte sich mit dem Verlauf der Jahresübung und der Leistung der eingesetzten Kräfte sehr zufrieden. Regelmäßige Übungen unter möglichst realistischen Bedingungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Aus- und Fortbildung und tragen dazu bei, die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Schwalmtal dauerhaft auf hohem Niveau sicherzustellen.

Die Feuerwehr Schwalmtal bedankt sich herzlich bei der RVA Waldniel e.K. für die Bereitstellung des Übungsobjekts sowie die hervorragende Unterstützung bei der Durchführung der Übung.

Schwalmtal, den 09. Juni 2026

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