FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Sicherheit im Einsatz beginnt hinter dem Steuer - Feuerwehr Schwalmtal absolviert Lkw-Blaulichttraining

Bild-Infos

Download

Schwalmtal (ots)

Einsatzfahrten gehören zu den anspruchsvollsten Aufgaben im Feuerwehrdienst. Wenn schwere Einsatzfahrzeuge unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten zum Einsatzort unterwegs sind, müssen die Fahrzeugführer innerhalb kürzester Zeit die richtigen Entscheidungen treffen. Um für diese Herausforderungen bestmöglich vorbereitet zu sein, nahmen am Samstag, den 30. Mai 2026, insgesamt zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwalmtal an einem Lkw-Blaulichttraining im ADAC Fahrsicherheitszentrum Grevenbroich teil.

Im Mittelpunkt des Trainings stand der sichere Umgang mit schweren Einsatzfahrzeugen in außergewöhnlichen Fahrsituationen. Unter fachkundiger Anleitung wurden verschiedene praxisnahe Übungen durchgeführt, darunter Notbremsungen auf unterschiedlichen Fahrbahnbelägen, Brems- und Ausweichmanöver sowie das Verhalten der Fahrzeuge in kritischen Situationen. Ziel war es, das Fahrverhalten zu verbessern, die Fahrzeuggrenzen kennenzulernen und die Handlungssicherheit der Fahrer im Einsatzfall weiter zu erhöhen.

Neben den praktischen Übungen wurden auch theoretische Inhalte vermittelt. Hierbei standen insbesondere die rechtlichen Grundlagen von Einsatzfahrten sowie die besonderen Anforderungen an Fahrer von Feuerwehrfahrzeugen im Fokus.

Für die Feuerwehr Schwalmtal ist die kontinuierliche Aus- und Fortbildung ihrer Einsatzkräfte ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit. Regelmäßige Fahrsicherheitstrainings tragen dazu bei, die Sicherheit der Einsatzkräfte und aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und Einsatzfahrten auch unter schwierigen Bedingungen sicher durchführen zu können.

Die zwölf Teilnehmer konnten zahlreiche wertvolle Erfahrungen sammeln und ihr Wissen im Umgang mit den Fahrzeugen erweitern. Die gewonnenen Erkenntnisse kommen künftig unmittelbar im Einsatzdienst der Feuerwehr Schwalmtal zum Tragen.

Ein besonderer Dank gilt dem Team des ADAC Fahrsicherheitszentrums Grevenbroich für die professionelle Durchführung des Trainings sowie die praxisnahe Vermittlung der Ausbildungsinhalte.

Schwalmtal, den 07. Juni 2026

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell