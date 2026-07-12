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Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Flächenbrand

FW-Radolfzell: Flächenbrand
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Radolfzell am Bodensee (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Radolfzell-Markelfingen zu einem Flächenbrand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Wiese auf einer Fläche von ca. 2500 qm. Das Feuer drohte sich weiter in alle Richtungen auszubreiten.

Durch die eingesetzten Kräfte der Abteilungen Markelfingen, Radolfzell und Möggingen konnte das Feuer zügig eingedämmt und abgelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursache ist unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Radolfzell
Telefon: 07732 / 981760
E-Mail: info@feuerwehr-radolfzell.de
https://www.feuerwehr-radolfzell.de

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell

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