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FW-Radolfzell: PKW-Brand auf der B33

FW-Radolfzell: PKW-Brand auf der B33
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Radolfzell am Bodensee (ots)

Die Feuerwehr Radolfzell wurde am 10.07.2026 gegen 20:30 Uhr zu einem brennenden PKW auf die Bundesstraße 33 zwischen Radolfzell und Steißlingen alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das dieselbetriebene Fahrzeug bereits in Vollbrand. Aufgrund der Brandintensität hatte das Feuer bereits begonnen, auf den nebenstehenden Grünstreifen und Büsche überzugreifen. Die Insassen hatten das Fahrzeug bereits rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Zur Brandbekämpfung wurden zwei C-Rohre unter Atemschutz eingesetzt.

Für die Dauer der Lösch- und anschließenden Bergungsmaßnahmen musste die B33 im betroffenen Streckenabschnitt vollständig gesperrt werden. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei beziehungsweise den Straßenbaulastträger übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Radolfzell
Telefon: 07732 / 981760
E-Mail: info@feuerwehr-radolfzell.de
https://www.feuerwehr-radolfzell.de

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell

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