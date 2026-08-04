Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen

FW LK Neunkirchen: Brand einer Lagerhalle in Hüttigweiler - Feuerwehr verhindert übergreifen auf Nachbargebäude

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Illingen-Hüttigweiler (ots)

Am heutigen Dienstag, 4. August 2026, wurde um 18:27 Uhr die Feuerwehr Illingen zu einem Brand einer Lagerhalle im Ortsteil Hüttigweiler alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer jedoch zügig unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude erfolgreich verhindert werden.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu liegen bei der Polizei.

Während der Lösch- und Nachlöscharbeiten musste die Talstraße für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.

Im Einsatz waren insgesamt 41 Einsatzkräfte der Feuerwehr Illingen aus den Löschbezirken Ost, Welschbach und Illingen sowie der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Ottweiler.

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