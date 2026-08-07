Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand eines Schweinestalls

Augsburg (ots)

Ried bei Mering - Am gestrigen Donnerstag (06.08.2026) kam es zu einem Brand eines Schweinestalls zwischen Ried und dem Ortsteil Hörmannsberg. [...] Inzwischen hat die Kriminalpolizei Augsburg die Ermittlungen übernommen. Ab hier neu: Ried bei Mering - Der Gebäudekomplex brannte vollständig aus. Der Sachschaden wird inzwischen auf einen mittleren bis unteren siebenstelligen Betrag geschätzt.

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