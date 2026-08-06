Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tatverdächtiger nach versuchtem Callcenterbetrug festgenommen

Augsburg (ots)

---------- in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ---------

Haunstetten-Siebenbrunn - Am Mittwoch (05.08.2026) wurde ein 87-jähriger Mann Opfer eines versuchten Callcenterbetrugs in der Landsberger Straße.

Im Zeitraum zwischen 11.50 Uhr und 15.15 Uhr erhielt der Senior einen Anruf von einem bislang unbekannten Täter, welcher sich fälschlicherweise als Polizeibeamter ausgab. Unter dem Vorwand, in der Nachbarschaft seien Betrüger unterwegs, wurde dem Mann geraten, sein Vermögen zu sichern und Bargeld von der Bank abzuheben.

Als der 87-Jährige bei seiner Bank einen vierstelligen Betrag abheben wollte, schöpften die aufmerksamen Bankmitarbeiter Verdacht und verständigten umgehend die Polizei.

Bei der Geldübergabe an der Wohnadresse des Seniors konnte ein 17-jähriger Tatverdächtiger von den eingesetzten Polizeikräften auf frischer Tat vorläufig festgenommen werden. Bei dem Jugendlichen wurde ein Pfefferspray sichergestellt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen versuchten Betrugs übernommen.

Der 17-jährige Tatverdächtige ist staatenlos.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin:

Die Polizei wird Sie niemals am Telefon dazu auffordern, Geld oder Wertsachen auszuhändigen oder zur Abholung bereitzustellen. Übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen, legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf und verständigen Sie die Polizei.

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