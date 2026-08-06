Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt u.a. wegen Widerstands gegen Polizeibeamte

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Am Mittwoch (05.08.2026) randalierte ein 23-Jähriger im Bereich der Eichleitnerstraße. Dieser wurde im Nachgang in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete der 23-Jährige Widerstand.

Gegen 23.15 Uhr wurde der Polizei ein volltrunkener Mann mitgeteilt, der sich im dortigen Bereich aufhielt. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung wurde der 23-Jährige bereits durch Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes fixiert. Hierbei schrie er lautstark verfassungswidrige Parolen. Aufgrund seines weiterhin aggressiven Zustands, wurde der 23-Jährige in Sicherheitsgewahrsam genommen. Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Der 23-Jährige besitzt die russische Staatsangehörigkeit.

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