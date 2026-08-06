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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Im Zeitraum von Mittwoch (05.08.2026), 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr, kam es auf dem Park-and-Ride-Parkplatz Augsburg West zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ein dort geparktes Auto an der vorderen linken Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle unerkannt.

Am beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen größeren, schwarzen Kombi handeln.

Die Polizeiinspektion Augsburg West ermittelt nun wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Pkw bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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