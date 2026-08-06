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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach wechselseitiger Körperverletzung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Mittwoch (05.08.2026) kam es auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Neuburger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern.

Gegen 12.45 Uhr befuhren ein 32-jähriger Mann und ein 19-jähriger Mann mit ihren Fahrzeugen den Parkplatz und begegneten sich an einer Engstelle. Da keiner der beiden Beteiligten Platz machen wollte, entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit mit Gesten. Im weiteren Verlauf stiegen beide Fahrer aus ihren Fahrzeugen aus.

Hierbei stieß der 32-Jährige seinen Kontrahenten zunächst zurück und packte ihn am Oberkörper. Als der 32-Jährige sich im Anschluss abwandte, schlug der 19-Jährige diesem zweimal mit der Faust auf den Rücken.

Beide Beteiligten wurden durch den Vorfall leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun gegen beide Männer wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Beide Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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