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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Mittwoch (05.08.2026) beleidigte ein 50-Jähriger einen 30-Jährigen und bedrohte diesen im Anschluss mit einem Messer in der Kaltenhoferstraße.

Gegen 20.30 Uhr gerieten der 50-Jährige und der 30-Jährige in einen Streit. Im Verlauf des Streits bedrohte der 50-Jährige den 30-Jährigen mit einem Messer und beleidigte diesen.

Der 50-Jährige konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Das Messer wurde hierbei sichergestellt.

Bei dem Vorfall blieben alle Beteiligten unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 50-Jährigen wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung.

Der 50-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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