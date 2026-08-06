Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Rollerdiebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (06.08.2026) entwendeten ein 14-Jähriger und ein 17-Jähriger einen Roller in der Schleiermacherstraße.

Gegen 01.00 Uhr teilte ein Passant zwei auffällige Jugendliche in einem dortigen Garten mit. Bei Eintreffen der Streife konnte vor Ort ein aufgebrochener Roller festgestellt werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten der 14-Jährige und der 17-Jährige angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei erhärtete sich der Tatverdacht gegen die beiden Jugendlichen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die beiden.

Beide besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

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