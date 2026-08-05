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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei Donauwörth ermittelt u.a. nach Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Augsburg (ots)

Niederschönenfeld - Am Dienstag (04.08.26) stellten Beamte der Verkehrspolizei Donauwörth einen getunten E-Scooter fest. Gegen 14.15 Uhr kontrollierten die Beamten einen 28-jährigen E-Scooter Fahrer, da dieser auffällig schnell fuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass bei dem E-Scooter die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h auf min. 35 km/h erhöht wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der E-Scooter wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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