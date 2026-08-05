Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei Donauwörth führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Augsburg (ots)

Reimlingen - Am Sonntag (02.08.26) führte die Verkehrspolizei Donauwörth eine stationäre Geschwindigkeitsmessung an der B25 bei Reimlingen durch. Im Rahmen der Messung wurden 113 Fahrzeugführer beanstandet. Hiervon wurden 42 Fahrzeugführer mit Geschwindigkeitsüberschreitungen im Anzeigenbereich gemessen. Den traurigen Spitzenwert erreichte ein Fahrzeugführer aus dem Zulassungsbezirk Neuburg an der Donau mit 189 km/h. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 1400 Euro, 2 Punkten im Fahreignungsregister und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

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