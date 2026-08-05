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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall aufgrund von Aquaplaning

Augsburg (ots)

A8 / Dasing - Am Dienstag (04.08.2026) kam es auf der A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Verkehrsunfall. Gegen 22.00 Uhr verlor ein 34-jähriger Autofahrer Höhe der Anschlussstelle Dasing bei Starkregen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mehrfach gegen die Betonschutzwand. Der Mann wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart musste kurzfristig gesperrt werden. Die Polizei weist darauf hin, bei einsetzendem Starkregen die Geschwindigkeit den Witterungs- und Straßenverhältnissen anzupassen und vorsichtig zu fahren. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 34-Jährigen. Dieser besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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