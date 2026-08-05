Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Dienstag (04.08.2026) kam es im Kreuzungsbereich der Mühlhauser Straße / Neuburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 21.30 Uhr kollidierten ein Pkw und ein Kraftrad aus bislang ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Der 18-jährige Autofahrer, dessen 17-jährige Beifahrerin sowie der 52-jährige Motorradfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 52-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

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