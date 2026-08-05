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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und Diebstahl aus Automat

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (05.08.2026) wurde in der Ulmer Straße ein Süßigkeitenautomat aufgebrochen. Gegen 03.30 Uhr beobachteten Passanten mehrere bislang unbekannte Jugendliche, wie diese die Glasscheibe des Automaten einschlugen und diverse Waren aus diesem entwendeten. Der Sachschaden liegt bei rund 800 Euro, der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323 - 2510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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