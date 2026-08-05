Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Hundebiss

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Dienstag (04.08.2026) wurde eine Joggerin im Sheridan-Park von zwei unangeleinten Hunden angegangen und leicht verletzt. Gegen 10.30 Uhr die Hunde die Frau im Bereich des John-May-Wegs an und verletzten diese hierbei leicht. Die beiden Hundehalter waren vor Ort. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die beiden Hundehalter. Der 30-jährige Hundehalter sowie die 63-jährige Hundehalterin haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Polizei weist darauf hin, Hunde in unübersichtlichen oder stark frequentierten Bereichen anzuleinen und die örtlichen Regelungen zu beachten.

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