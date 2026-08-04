Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Nötigung im Straßenverkehr

Augsburg (ots)

B2 / Auffahrt A8 / Fahrtrichtung München - Am Montag (03.08.2026) kam es zu einer Nötigung durch den Fahrer eines Lkw an der Auffahrt von der B2 auf die A8. Die Polizei sucht nun Zeugen oder weitere Geschädigte. Gegen 10.00 Uhr fuhr ein 30-Jähriger in seinem Lkw hinter einem weiteren Lkw her, als dieser seine Geschwindigkeit beim Auffahren auf die Autobahn drosselte. Der 30-Jährige hupte, woraufhin der 60-jährige Fahrer des vorderen Lkw mittels Vollbremsung bis zum Stillstand abbremste. Der 30-Jährige musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Nachdem der 60-Jährige beschleunigte, führte er kurz darauf wieder eine Vollbremsung durch. Hinter dem Lkw des 30-Jährigen befanden sich weitere Fahrzeuge, insbesondere ein grüner SUV, der ebenfalls eine Vollbremsung durchführen und auf die mittlere Fahrspur ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen den 60-Jährigen und sucht weitere Zeugen, insbesondere den Fahrer des grünen SUV. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Augsburg unter der Tel. 0821/323-2010 zu melden. Der 60-Jährige hat die portugiesische Staatsangehörigkeit. Der 30-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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