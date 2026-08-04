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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (03.08.2026) kam es im Rahmen von Bauarbeiten in einem Gebäude in der Lechhauser Straße zum Brand einer Kabeltrommel. Gegen 11.00 Uhr begann eine Kabeltrommel zu brennen. Diese war zuvor von einem 44-jähriger Bauarbeiter zur Stromversorgung aufgestellt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässigem Herbeiführen einer Brandgefahr gegen den 44-Jährigen. Der 44-Jährige hat die spanische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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