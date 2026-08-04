Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Montag (03.08.2026) kam es im Rahmen von Bauarbeiten in einem Gebäude in der Lechhauser Straße zum Brand einer Kabeltrommel. Gegen 11.00 Uhr begann eine Kabeltrommel zu brennen. Diese war zuvor von einem 44-jähriger Bauarbeiter zur Stromversorgung aufgestellt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässigem Herbeiführen einer Brandgefahr gegen den 44-Jährigen. Der 44-Jährige hat die spanische Staatsangehörigkeit.
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