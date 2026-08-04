Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruchsdiebstahl

Augsburg (ots)

Pfersee- Im Zeitraum von Sonntag (02.08.2026), 19.00 Uhr bis Montag (03.08.2026), 07.30 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in der Weißenburger Straße. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Wohnung und durchwühlten diese. Der Beuteschaden ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl gegen den oder die unbekannten Täter.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei gerne wieder auf Informationen zum Thema Einbruchschutz hin. https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Gerade in der aktuellen Urlaubszeit gilt es folgende Punkte zu beachten:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

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