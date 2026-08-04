Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Montag (03.08.2026) entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Fahrradtasche in der Martin-Luther-King-Straße. Der Geschädigte versperrte gegen 11.00 Uhr sein Fahrrad vor einem dortigen Supermarkt. Wenige Minuten später bemerkte der Geschädigte, dass er sein Mobiltelefon in der Fahrradtasche vergessen hatte. Als er zu seinem Fahrrad zurückkehrte, war die komplette Fahrradtasche samt Inhalt verschwunden. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 700 Euro. Die Polizei Augsburg West bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

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