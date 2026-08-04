Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (03.08.2026) kam es vor einem Lokal in der Bahnhofstraße zu einem Körperverletzungsdelikt. Gegen 21.00 Uhr pöbelte ein 27-Jähriger im Vorbeigehen die Gäste des Restaurants an. Als er vom Betreiber aufgefordert wurde zu gehen, schlug der 27-Jährige dem 37-Jährigen ins Gesicht. Anschließend kam es zu einer Rangelei, bei der beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 27-Jährigen. Der 27-Jährige hat die afghanische Staatsangehörigkeit. Der 37-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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