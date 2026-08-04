Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung und bittet um Mithilfe

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (02.08.2026) gerieten eine 24-Jährige und ihr 28-jähriger Lebensgefährte in einem Hotel in der Annastraße in einen Streit mit dem 22- und 24-jährigen Bruder der 24-Jährigen. Die 24-Jährige und der 28-Jährige wurden hierbei leicht verletzt. Gegen 18.00 Uhr wurde der Polizei zunächst eine verletzte Person in dem o.g. Hotel mitgeteilt. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten wurde im Hotel die 24-Jährige festgestellt, welche durch ihre beiden Brüder mittels eines Messers leicht verletzt wurde. Der 28-jährige Lebensgefährte konnte im Umfeld des Hotels ebenfalls angetroffen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten die beiden Parteien in einen Streit, woraufhin die Brüder ihre Schwester mit einem Messer verletzten. Der 28-jährige Lebensgefährte versuchte zu flüchten und verletzte sich hierbei ebenfalls leicht. Die beiden 24- und 22-jährigen Tatverdächtigen flüchteten ebenfalls und konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung zunächst nicht mehr angetroffen werden. Der 22-Jährige wurde später im Rahmen der Fahndung in München angetroffen und vorläufig festgenommen. Die 24-Jährige und der 28-Jährige kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der genaue Tathergang und die Hintergründe sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 22- und 24-Jährigen und bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Teile der Tat sollen sich im Bereich der Fußgängerzone Annastraße zugetragen haben. Hierbei sollen bislang unbekannte Zeugen Videoaufnahmen gefertigt haben. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323 - 2110 zu melden. Darüber hinaus werden alle weiteren Personen, welche den Vorfall beobachtet haben gebeten, ebenfalls Kontakt mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte aufzunehmen. Beide Tatverdächtige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

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