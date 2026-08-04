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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

Haunstetten-Siebenbrunn - Es kam zu einem zweifachen Tötungsdelikt zum Nachteil eines 39-Jährigen und eines 54-Jährigen.

Einsatzkräfte nahmen einen 29-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen. Die Absuchemaßnahmen im näheren Umfeld dauern derzeit an.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines zweifachen Totschlags. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte möglich.

Der 39-Jährige besitzt die syrische und arabische Staatsangehörigkeit. Der 54-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit.

Der Tatverdächtige besitzt die syrische und arabische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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