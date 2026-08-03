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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrten unter Cannabiseinfluss

Augsburg (ots)

Friedberg - Am Sonntag (02.08.2026) stellte die Polizei zwei Autofahrer fest, die unter dem Einfluss von Cannabis ihre Fahrzeuge führten. Fall 1: Gegen 09.30 Uhr kontrollierte die Polizei einen 46-jährigen Autofahrer in Wulfertshausen und stellte bei diesem drogentypische Auffälligkeiten fest. Der 46-Jährige verweigerte einen Urintest, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen den 46-Jährigen. Der 46-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Fall 2: Gegen 12.15 Uhr kontrollierte die Polizei einen 26-jährigen Autofahrer in Wulfertshausen und stellte bei diesem drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest verlief positiv auf THC, weshalb bei dem 26-Jährigen eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen den 26-Jährigen. Der 26-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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