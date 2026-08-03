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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Aichach - Am Sonntag (02.08.2026) kam es am Stadtplatz in Aichach zu einer Sachbeschädigung an einem Leuchtschild. Gegen 01.15 Uhr sprang ein bislang unbekannter Täter, der sich in Begleitung zwei weiterer männlicher Personen befand, nach oben und schlug gegen das Leuchtschild eines Lokals. Dieses wurde dabei beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 16-18 Jahre alt, lockige Haare. Seine beiden Begleiter waren ebenfalls ca. 16-18 Jahre alt, einer trug ein weißes T-Shirt, der andere ein schwarzes T-Shirt. Die Polizei Zentrale Einsatzdienste sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter oder seine Begleiter geben können unter der Tel. 0821/323-4840.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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