Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Autobahn-Schutzplanke

Augsburg (ots)

A8/Fahrtrichtung München/Abfahrt Augsburg Ost - Im Zeitraum von Samstag (01.08.2026), 19.00 Uhr bis Sonntag (02.08.2026), 06.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Leitpfosten am Fahrbahnrand, sowie die Außenschutzplanke der Autobahnabfahrt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Spuren vor Ort ergaben einen roten Hyundai (vermutlich Modell i30) als Unfallfahrzeug. Die Autobahnpolizei Gersthofen sucht nun Zeugen unter der Tel. 0821/323-1910. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf das Unfallfahrzeug geben? Wem ist ein beschädigter roter Hyundai aufgefallen? Möglicherweise wurde dieser zur Reparatur in eine Werkstatt gebracht.

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