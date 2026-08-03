Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Gersthofen - Im Zeitraum von Mittwoch (29.07.2026), 11.00 Uhr, bis Sonntag (02.08.2026), 10.00 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Haydnstraße ein. Der genaue Tathergang und die Höhe des Beuteschadens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323 - 3821 zu melden.

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