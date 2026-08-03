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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jährigem

Augsburg (ots)

Lechhausen - Seit Sonntag, 12.07.2026, wird der 15-Jährige Khawar Hayat ALI aus Lechhausen vermisst. Der 15-Jährige verließ gegen 13.00 Uhr seine Wohngruppe in der Soldnerstraße in Augsburg und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Alle polizeilichen Ermittlungen verliefen bislang ohne Erfolg. Der Vermisste Ali wird wie folgt beschrieben: Ca. 185 cm groß, 70 Kg, auffällig schlank, er trägt dunkle kurze Haare, einen getrimmten Schnauzbart und braucht eine Brille, die er jedoch aktuell nicht bei sich hat. Er trug zuletzt eine weite lange Jeanshose, sowie eine weiße Trainingsjacke mit Stehkragen. Er führt eine schwarze Umhängetasche mit sich. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Vermissten haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Tel. 0821/323-3821 oder beim Polizeinotruf unter der 110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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