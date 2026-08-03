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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruchsdiebstahl

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Im Zeitraum vom 26.07.2026 bis 01.08.2026 wurde eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage in der Straße Zum Lechwehr durch einen oder mehrere unbekannte Täter betreten und mehrere Werkzeugmaschinen entwendet. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu der Gartenhütte und entwendeten zwei Akkubohrschrauber und einen Bohrhammer der Firma Makita. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bitten nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter oder den Verbleib der Maschinen haben, sich unter der Tel. 0821/323-2310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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