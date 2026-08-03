Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Bereits am Donnerstag (30.07.2026) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein E-Bike, das in der Grafstraße Ecke Ebnerstraße abgestellt war. Gegen 23.30 Uhr versperrte der Ehemann der Geschädigten das Pedelec an einem Metallgitter. Als er eine halbe Stunde später zurückkehrte, war das Fahrrad der Marke Ghost nicht mehr vor Ort. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades gegen den unbekannten Täter.

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