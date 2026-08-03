Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Alkohol am Steuer

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (31.07.2026) stellte eine Polizeistreife bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen betrunkenen Autofahrer fest. Gegen 23.00 Uhr wurde der 46-jährige Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei ermittelt nun nach den Straßenverkehrsgesetz gegen den 46-Jährigen. Der 46-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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