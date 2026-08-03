Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Kfz

Augsburg (ots)

Göggingen - Im Zeitraum von Samstag (01.08.2026), gegen 19.00 Uhr bis Sonntag (02.08.2026), 11.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Pkw in der Blaichacher Straße. Der Pkw war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte das Fahrzeug, sodass Dellen auf der Motorhaube, am Kotflügel vorne rechts und der Fahrertür entstanden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, oder im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Süd unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

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