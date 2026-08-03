Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots)

Bärenkeller - Am Samstag (01.08.2026) befand sich eine 16-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, dabei wehrte sie sich gegen polizeiliche Maßnahmen und beleidigte die Polizeibeamten. Gegen 22.00 Uhr befand sich die 16-Jährige auf einer Mauer neben der Abfahrt der B17 in Richtung Holzweg. Beim Eintreffen der Polizeistreife wirkte sie apathisch, lief auf die Straße und wollte sich entfernen. Um zu verhindern, dass die 16-Jährige sich auf die B17 begibt, wurde sie durch die Polizeibeamten festgehalten. Hierbei kratzte und beleidigte sie die eingesetzten Beamten und versuchte sich zu befreien. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde die 16-Jährige in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Ihre Mutter wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und weiterer Delikte gegen die 16-Jährige. Die 16-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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