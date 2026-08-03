PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Samstag (01.08.2026) entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Rucksack samt Inhalt von der Liegewiese eines Sees. Im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr befand sich die 34-jährige Eigentümerin im See beim Baden. Ihr Rucksack war hierbei unbeaufsichtigt auf der Liegewiese am Ostufer. Als die 34-Jährige zurückkehrte, war der Rucksack samt Inhalt entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag. Im Zusammenhang mit der Tat fiel eine bislang unbekannte weibliche Person auf, welche im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Diese wird wie folgt beschrieben: - südländisches Erscheinungsbild - kräftige Statur - circa 150 cm groß - circa 45 Jahre alt - die Frau war stark geschminkt Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323 - 2310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 14:44

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung und weiterer Delikte

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (31.07.2026) wurden ein 34-Jähriger und ein 32-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter vor einer Bar in der Maximilianstraße bedroht und beleidigt. Gegen 22.30 Uhr gerieten die beiden Angestellten der Bar mit dem unbekannten Täter in einen Streit. Daraufhin beleidigte und bedrohte der unbekannte Täter beide. Der ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 14:43

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (01.08.2026) kam es zu einer Körperverletzung in der Neuburger Straße. Gegen 11.30 Uhr gingen ein 84-Jähriger und eine 83-Jährige gemeinsam in der dortigen Straße spazieren. Dort wurden sie zunächst von einem bislang unbekannten Täter angerempelt. Im Nachgang schlug der unbekannte Täter den 84-Jährigen mehrfach, so dass dieser stürzte. Der unbekannte Täter entfernte sich ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 14:43

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (02.08.2026) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in und vor einem Club in der Maximilianstraße. Gegen 04.30 Uhr geriet ein 18-Jähriger mit mehreren bislang unbekannten Tätern in einen Streit. In Folge dessen schlugen diese den 18-Jährigen zunächst in der Feierörtlichkeit. Alle Beteiligten wurden durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren