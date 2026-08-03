Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Samstag (01.08.2026) entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Rucksack samt Inhalt von der Liegewiese eines Sees. Im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr befand sich die 34-jährige Eigentümerin im See beim Baden. Ihr Rucksack war hierbei unbeaufsichtigt auf der Liegewiese am Ostufer. Als die 34-Jährige zurückkehrte, war der Rucksack samt Inhalt entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag. Im Zusammenhang mit der Tat fiel eine bislang unbekannte weibliche Person auf, welche im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Diese wird wie folgt beschrieben: - südländisches Erscheinungsbild - kräftige Statur - circa 150 cm groß - circa 45 Jahre alt - die Frau war stark geschminkt Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323 - 2310 zu melden.

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