Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung und weiterer Delikte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (31.07.2026) wurden ein 34-Jähriger und ein 32-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter vor einer Bar in der Maximilianstraße bedroht und beleidigt. Gegen 22.30 Uhr gerieten die beiden Angestellten der Bar mit dem unbekannten Täter in einen Streit. Daraufhin beleidigte und bedrohte der unbekannte Täter beide. Der Täter entfernte sich im Nachgang unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323 - 2110 zu melden.

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