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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (01.08.2026) kam es zu einer Körperverletzung in der Neuburger Straße. Gegen 11.30 Uhr gingen ein 84-Jähriger und eine 83-Jährige gemeinsam in der dortigen Straße spazieren. Dort wurden sie zunächst von einem bislang unbekannten Täter angerempelt. Im Nachgang schlug der unbekannte Täter den 84-Jährigen mehrfach, so dass dieser stürzte. Der unbekannte Täter entfernte sich im Nachgang unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der 84-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: - osteuropäischer Phänotypus - kräftige Statur - circa 25 Jahre alt - bekleidet mit: hellblauem T-Shirt, kurze Hose Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323 - 2310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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