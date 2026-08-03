Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (02.08.2026) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in und vor einem Club in der Maximilianstraße. Gegen 04.30 Uhr geriet ein 18-Jähriger mit mehreren bislang unbekannten Tätern in einen Streit. In Folge dessen schlugen diese den 18-Jährigen zunächst in der Feierörtlichkeit. Alle Beteiligten wurden durch die hinzugerufenen Security Mitarbeiter des Ortes verwiesen. Unmittelbar vor dem Club kam es dann erneut zum Streit und zur körperlichen Auseinandersetzung. Die unbekannten Täter entfernten sich im Nachgang unerkannt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten diese nicht mehr angetroffen werden. Der 18-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323 - 2110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell