Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach räuberischem Diebstahl und weiterer Delikte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (31.07.2026) kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Laden in der Bahnhofstraße. Gegen 16.00 Uhr steckte ein 31-Jährige einen Kosmetikartikel in seine Tasche und versuchte den Laden zu verlassen. Ein Mitarbeiter wurde auf den 31-Jährigen aufmerksam und versuchte diesen festzuhalten. Der 31-Jährige entriss sich mit Gewalt dem Griff des Mitarbeiters und flüchtete zunächst. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 31-Jährige durch die Polizeibeamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen konnten weitere Gegenstände aufgefunden werden, welche mutmaßlich ebenfalls entwendet wurden. Während der Einsatzabarbeitung beleidigte der 31-Jährige zudem diverse Polizeibeamte. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und des Verdachts der Beleidigung gegen den 31-Jährigen. Dieser besitzt die ungarische Staatsangehörigkeit.

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