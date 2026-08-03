Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach exhibitionistischer Handlung

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Sonntag (02.08.2026) kam es zu einer Exhibitionistischen Handlung im Bereich der Straßenbahnhaltestelle der Haunstetter Straße. Gegen 09.00 Uhr manipulierte eine männliche Person an seinem Geschlechtsteil. Trotz eingeleiteter Sofortmaßnahmen konnte die männliche Person nicht angetroffen werden. Bei der Person handelt es sich um eine männliche Person, circa 170 cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer kurzen schwarzen Hose, dunkelblauen Oberteil, Brille und einer schwarzen Cap. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen eines Vergehens der Exhibitionistischen Handlung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323 - 2710 zu melden.

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