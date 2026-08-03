Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei verzeichnet diverse Unwettereinsätze

Augsburg (ots)

PP Schwaben Nord - Am frühen Freitagabend (31.07.2026) kam es im Bereich der Stadt Augsburg und des Landkreises Augsburg zu einem Unwetter mit zum Teil starken Orkanböen. Die Polizei verzeichnete in diesem Zusammenhang eine mittlere zweistellige Zahl an Einsätzen. Hierbei kam es überwiegend zu Verkehrsgefahren durch Gegenstände, die auf die Fahrbahnen verweht wurden. Besonders herausragend waren zudem zwei Einsätze in der Sallinger Straße und der Derchinger Straße in Augsburg. In der Sallinger Straße wurden Teile der Gebäudefassade weggerissen. In der Derchinger Straße wurden Teile des Daches einer Firma abgedeckt. Die genaue Schadenshöhe an den Gebäuden kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Ebenso kann die Gesamtschadenshöhe der durch das Unwetter entstandenen Schäden nicht beziffert werden. Der Polizei sind im Zusammenhang mit dem Unwetter bislang keine verletzten Personen bekannt geworden.

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