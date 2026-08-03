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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Raub und bittet um Mithilfe

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (01.08.2026) kam es zu einem Raub in einem Supermarkt in der Sallingerstraße. Gegen 10.30 Uhr befand sich ein bislang unbekannter Täter an der Kasse des Supermarkts. Als der Kassierer die Kasse für den Bezahlvorgang öffnete, hielt der unbekannte Täter diesem ein Messer vor und entnahm Geld aus der Kasse. Der unbekannte Täter flüchtete im Anschluss unerkannt. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte dieser nicht mehr angetroffen werden. Der Täter wird wie folgt beschreiben: - circa 35 Jahre - bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Kapuzenpullover, blauem Schlauchschal und schwarzen Rucksack

Darüber hinaus wurde als Auffälligkeit in der Vorgehensweise festgestellt, dass der Täter mit seinem Fahrrad schiebenderweise zum Supermarkt gekommen ist und sich nach der Tat fahrenderweise entfernte. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des schweren Raubs und bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323 - 3821 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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