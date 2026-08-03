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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Donnerstag (30.07.2026) kam es zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte in der Straße "An der Blauen Kappe". Zwei Beamte wurden hierbei leicht verletzt. Gegen 14.30 Uhr wurde den Beamten eine Person in hilfloser Lage an oben genannter Örtlichkeit mitgeteilt. Bei Eintreffen wurde ein 21-Jähriger angetroffen, welcher sofort aggressiv auf die eingesetzten Beamten zuging. Im weiteren Verlauf trat der 21-Jährige gegen eine 33-jährige Polizeibeamtin, woraufhin dieser letztlich durch hinzugerufene Streifenbesatzungen fixiert und vorläufig festgenommen wurde. Nachdem der 21-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter beim AG Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 21-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Der 21-jährige Tatverdächtige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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