Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei 12-Jährigen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Seit Mittwochmorgen (29.07.2026) werden die 12-Jährige Yursa Yaqoobi aus Augsburg und deren 12-Jährige Cousine Neda Naimi aus Falkensee (Brandenburg) vermisst. Sie wurden zuletzt an der Wohnanschrift von Yursa Yoqoobi in Augsburg gesehen. Die Vermisste Yaqoobi wird wie folgt beschrieben: Ca. 136 cm groß, schlank, schwarze Haare, trägt vermutlich einen grauen Pullover, eine lange dunkle Jeanshose und schwarze Sneaker der Marke Nike. Die vermisste Naimi wird wie folgt beschrieben: Ca. 140 cm groß, schlank, schwarze Haare, trägt vermutlich blaue Jeans und schwarze Sneaker der Marke Nike. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Vermissten haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Tel. 0821/323-3232 oder beim Polizeinotruf unter der 110 zu melden.

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