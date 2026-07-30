Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Widerstand und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (29.07.2026), gegen 15.30 Uhr leistete ein 27-Jähriger Widerstand und griff Polizeibeamte am Königsplatz an. Polizeibeamte kontrollierten den 27-Jährigen, da er an einen Baum urinierte. Als die Beamten den Mann nach seinen Ausweispapieren durchsuchten, leistete er Widerstand, trat und spuckte nach einer Polizeibeamtin. Die Polizei ermittelt nun gegen den 27-Jährigen u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie wegen Verstößen nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetztes und dem Ordnungswidrigkeitengesetzes. Der 27-Jährige besitzt die eritreische Staatsangehörigkeit.

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