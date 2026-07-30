Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Augsburg (ots)

Bärenkeller - Am Mittwoch (29.07.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall im Holzweg. Gegen 19.15 Uhr rangierte ein 46-Jähriger mit seinem Mercedes auf dem Gelände einer Tankstelle und touchierte hierbei den Mazda eines 35-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten beim 46-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp 0,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Es entstand ein Sachschaden von etwa 650 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den 46-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols. Der 46-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 35-Jährige besitzt die griechische Staatsangehörigkeit.

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