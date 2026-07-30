Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Sonntag (26.07.2026), 20.00 Uhr, bis Montag (27.07.2026), 01.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike in der Leipziger Straße. Es handelte sich hierbei um ein schwarz-graues E-Bike der Marke Cube. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323 - 2310 zu melden.

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