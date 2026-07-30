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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach E-Scooter Diebstahl

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Mittwoch (29.07.2026) gegen 14.15 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter in der Donauwörther Straße. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls eines Kraftrades. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323 - 2510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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