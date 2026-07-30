Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach E-Scooter Diebstahl
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am Mittwoch (29.07.2026) gegen 14.15 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter in der Donauwörther Straße. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls eines Kraftrades. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323 - 2510 zu melden.
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