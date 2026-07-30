POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach E-Scooter Diebstahl

Augsburg (ots) - Dillingen - Am Dienstag (28.07.2026) wurde die Polizei über einen Knall aus der Straße "Am Galgenberg" informiert. Gegen 21.15 Uhr teilten Anwohner einen Knall mit. Die Polizei und Feuerwehr rückten aus. Vor Ort stellte die Polizei eine Plastikflasche mit chemischem Inhalt fest, welche durch den Kontakt mit Aluminium umsetzte. Eine zweite Flasche lag unbeschädigt vor Ort. Inhalt beider Flaschen waren ...

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